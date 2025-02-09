НБА. Дени Авдия набрал 8 очков. "Портленд" проиграл "Миннесоте"
время публикации: 09 февраля 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 08:25
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" проиграл "Миннесоте Тимбервулвз" 98:114.
Форвард "Миннесоты" Джейден Макдэниэлс" сделал "дабл-дабл" (30 + 10 подборов + 4 передачи + 1 перехват).
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 8 очков, сделал 3 подбора и 4 передачи.
"Волки" выиграли последнюю четверть 38:14, вторую половину матча - 67:38.
Ссылки по теме