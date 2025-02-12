"Реал" обыграл "Манчестер Сити". Результаты матчей Лиги чемпионов
время публикации: 12 февраля 2025 г., 05:57 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 05:57
Состоялись первые матчи первого раунда плэй-офф Лиги чемпионов. Ответные игры - через неделю.
Брест (Франция) - ПСЖ (Франция) 0:3
Ювентус (Турин, Италия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 2:1
Манчестер Сити (Англия) - Реал (Мадрид, Испания) 2:3
"Горожане" вели в счете 1:0 и 2:1 (на 86-й минуте).
Победный гол на второй минуте компенсированного времени забил Джуд Беллингем.
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Борусия (Дорьмунд, Германия) 0:3
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