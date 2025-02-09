Наказание за поведение болельщиков. С "Апоэля" (Тель-Авив) снято 1 очко

Тель-авивский "Апоэль" наказан за поведение болельщиков в матче против "Апоэля" (Ноф а-Галиль).

С "красных" снято 1 очко. Клуб оштрафован на 48250 шекелей, сообщает Ynet.

Представители "Апоэля" заявили, что подадут апелляцию.

Напомним, во время матча. в котором тель-авивская команда победила 2:0, произошло несколько инцидентов. Самый серьезный - трое болельщиков напали на вратаря гостей Матана Амбара.