Наказание за поведение болельщиков. С "Апоэля" (Тель-Авив) снято 1 очко
время публикации: 09 февраля 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 15:20
Тель-авивский "Апоэль" наказан за поведение болельщиков в матче против "Апоэля" (Ноф а-Галиль).
С "красных" снято 1 очко. Клуб оштрафован на 48250 шекелей, сообщает Ynet.
Представители "Апоэля" заявили, что подадут апелляцию.
Напомним, во время матча. в котором тель-авивская команда победила 2:0, произошло несколько инцидентов. Самый серьезный - трое болельщиков напали на вратаря гостей Матана Амбара.
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