Чемпионат мира по горным лыжам. Победили швейцарцы, израильтяне на 21-м месте

В Австрии продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту. В мужской командной комбинации швейцарцы завоевали все медали.

Чемпионами стали Франьо фон Альмен и Лойк Меллар.

Серебряные медали завоевали Алексис Монни и Тангай Неф.

На третьем месте Стефан Рогентен и Марк Роше.

Израильтяне Барнабас и Бенджамин Селлеш заняли 21-е место

Украинские дуэты заняли 25-е, 26-е и 27-е места. .