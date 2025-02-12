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Чемпионат мира по горным лыжам. Победили швейцарцы, израильтяне на 21-м месте

Горные лыжи
время публикации: 12 февраля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 16:10
Чемпионат мира по горным лыжам. Победили швейцарцы, израильтяне на 21-м месте
AP Photo/Marco Trovati

В Австрии продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту. В мужской командной комбинации швейцарцы завоевали все медали.

Чемпионами стали Франьо фон Альмен и Лойк Меллар.

Серебряные медали завоевали Алексис Монни и Тангай Неф.

На третьем месте Стефан Рогентен и Марк Роше.

Израильтяне Барнабас и Бенджамин Селлеш заняли 21-е место

Украинские дуэты заняли 25-е, 26-е и 27-е места. .

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