Чемпионат мира по горным лыжам. Победили швейцарцы, израильтяне на 21-м месте
время публикации: 12 февраля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 16:10
В Австрии продолжается чемпионат мира по горнолыжному спорту. В мужской командной комбинации швейцарцы завоевали все медали.
Чемпионами стали Франьо фон Альмен и Лойк Меллар.
Серебряные медали завоевали Алексис Монни и Тангай Неф.
На третьем месте Стефан Рогентен и Марк Роше.
Израильтяне Барнабас и Бенджамин Селлеш заняли 21-е место
Украинские дуэты заняли 25-е, 26-е и 27-е места. .
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