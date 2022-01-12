Великолепный гол Граделя. Сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи
В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи 1:0.
"Слоны" были явным фаворитом матча.
Территориальным преимуществом владели ивуарийцы (56% владения мчом). Чаще и точнее по воротам били их соперники - 11:9, 5:3.
На пятой минуте бывший полузащитник "Лестера", "Сент-Эитена" и "Тулузы" Макс Ален Градель (Сиваспор, Турция) нанес великолепный удар в "девятку" 0:1.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Сенсация в "орлиной битве". Тунисцы проиграли сборной Мали
Сенсация в "орлиной битве". Тунисцы проиграли сборной Мали
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 января 2022
Кубок африканских наций. Тренировка сборной Мали была прервана из-за перестрелки
Кубок африканских наций. Тренировка сборной Мали была прервана из-за перестрелки