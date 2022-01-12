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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 23:32

Великолепный гол Граделя. Сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи

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Великолепный гол Граделя. Сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, сборная Кот д`Ивуар победила команду Экваториальной Гвинеи 1:0.

"Слоны" были явным фаворитом матча.

Территориальным преимуществом владели ивуарийцы (56% владения мчом). Чаще и точнее по воротам били их соперники - 11:9, 5:3.

На пятой минуте бывший полузащитник "Лестера", "Сент-Эитена" и "Тулузы" Макс Ален Градель (Сиваспор, Турция) нанес великолепный удар в "девятку" 0:1.


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