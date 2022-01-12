Путаница с гимном. Гамбийцы победили сборную Мавритании

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, гамбийцы победили сборную Мавритании 1:0.

Организаторы трижды поставили неправильный гимн Мавритании, что вызвало заминку перед началом матча.

Мавританцы считались фаворитами и владели игровым преимуществом (59% владения мячом, 15:7 по ударам, 4:2 по точным ударам, 5:4 по угловым).

На 10-й минуте Абдули Джаллоу (Серанг, Бельгия) из полукруга перед штрафной нанес отличный удар в угол 0:1.

Мавританцы владели преимуществом и создавали моменты, но порой совершали просто фантастические промахи.

На 52-й минуте сборная Гамбии могла увеличить преимущество. Навес со штрафного с фланга. Эбрима Колли (Специя, Италия) пробил головой - мяч пролетел рядом со штангой.