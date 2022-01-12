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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 20:54

Дор Перец вышел на замену. "Аталанта" победила "Венецию"

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Дор Перец вышел на замену. "Аталанта" победила "Венецию"

"Аталанта" вышла в четвертьфинал Кубка Италии, победив "Венецию" 2:0. Следующий соперник бергамасков определится в поединке "Наполи" - "Фиорентина".

Израильский полузащитник венецианцев Дор Перец вышел на замену на 77-й минуте (при счете 1:0).

"Аталанта" владела большим преимуществом и заслуженно победила.

На 12-й минуте Муриэль вышел один на один 1:0. На 88-й минуте гости подали угловой. Шнегг, который должен был навешивать с фланга, поскользнулся и упал. Бергамаски мяч перехватили и начали быструю голевую атаку. Выход "три в два". Меле забил второй гол 2:0.


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