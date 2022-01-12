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NEWSru.co.il :: Спорт12 января 2022 г., 23:55

Суперкубок Испании. "Реал" победил "Барселону" в дополнительное время

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Суперкубок Испании. "Реал" победил "Барселону" в дополнительное время

В Эр-Рияде состоялся первый полуфинальный матч Суперкубка Испании. "Реал" вышел в финал, победив в дополнительное время "Барселону" 2:2.

На 25-й минуте Бензема отобрал мяч в центре поля и вывел Винисиуса на ударную позицию. Бразилец открыл счет 0:1.

На 42-й минуте Дембеле прострелил. Милитао неудачно пытался выбить мяч, который попал в Люка де Йонга, затем в штангу и в сетку 1:1.

На 72-й минуте Бензема нанес обводящий удар. Вратарь мяч парировал. Карвахаль прострелил. Карим Бензема забил 1:2.


На 83-й минуте после подачи углового Ансу Фати точно пробил головой 2:2.

На 98-й минуте "сливочные" провели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Вальверде.

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