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Израильский полузащитник вышел на замену, получил желтую карточку и помог "Дженоа" победить

Футбол
время публикации: 12 января 2025 г., 16:49 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 17:03
Израильский полузащитник вышел на замену, получил желтую карточку и помог "Дженоа" победить
AP Photo/Antonio Calanni

В матче двадцатого тура чемпионата Италии "Дженоа" победил "Парму" 1:0. Генуэзцы не проиграли в третьем матче Серии А подряд и поднялись 11-е место, сравнявшись с "Ромой".

В последних десяти матчах "Дженоа" проиграла лишь однажды.

В первом тайме генуэзцы нанесли девять ударов во воротам, но только 1 в створ. После удара головой Пинамонти мяч попал в штангу.

Гости за весь первый тайм нанесли один удар во воротам.

19-летний израильский полузащитник Лиор Каса, арендованный у хайфского "Маккаби", сыграл тректий матч за "Дженоа". Он вышел на замену на 45-й минуте, получил желтую карточку на 64-й и создал во втором тайме опасный момент.

За молодежную команду генуэзцев израильтянин сыграл 9 матчей.

После перерыва "Парма" активизировалась, но хозяева сумели забить. На 65-й минуте Миретти между двух защитников прокинул мяч в штрафную. Мортен Френдруп пробил. Мяч попал в ногу защитника и по высокой дуге опустился в дальний угол 1:0.

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