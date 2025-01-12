Мармуш установил клубный рекорд. "Бавария" победила. Результаты матчей чемпионата Германии

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" (Менхенгладбах) 1:0.

Хоффенхайм - Вольфсбург 0:1

Хайденхайм - Унион (Берлин) 2:0

"Хайденхайм" одержал первую победу за четыре месяца.

Фрайбург - Хольщтайн (Киль) 3:2

На 85-й минуте счет был 3:0.

Два мяча в ворота хозяев забил Фил Харрес.

Майнц - Бохум 2:0

Санкт-Паули (Гамбург) - Айнтрахт (Франкфурт) 0:1

На 32-й минуте победный гол забил Омар Мармуш. Египтянин, который вскоре перейдет в "Манчестер Сити", установил клубный рекорд "Айнтрахта" - 14 голов в первых 16 матчах Бундеслиги сезона.

Боруссия (Менхенгладбах) - Бавария (Мюнхен) 0:1

Ворота "Баварии" защищал Мануэль Нойер, вернувшийся после травмы.

"Боруссия" не нанесла ни одного точного удара за матч.

На 68-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти.

.