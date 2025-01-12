Мармуш установил клубный рекорд. "Бавария" победила. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Германии. "Бавария" в гостях обыграла "Боруссию" (Менхенгладбах) 1:0.
Хоффенхайм - Вольфсбург 0:1
Хайденхайм - Унион (Берлин) 2:0
"Хайденхайм" одержал первую победу за четыре месяца.
Фрайбург - Хольщтайн (Киль) 3:2
На 85-й минуте счет был 3:0.
Два мяча в ворота хозяев забил Фил Харрес.
Майнц - Бохум 2:0
Санкт-Паули (Гамбург) - Айнтрахт (Франкфурт) 0:1
На 32-й минуте победный гол забил Омар Мармуш. Египтянин, который вскоре перейдет в "Манчестер Сити", установил клубный рекорд "Айнтрахта" - 14 голов в первых 16 матчах Бундеслиги сезона.
Боруссия (Менхенгладбах) - Бавария (Мюнхен) 0:1
Ворота "Баварии" защищал Мануэль Нойер, вернувшийся после травмы.
"Боруссия" не нанесла ни одного точного удара за матч.
На 68-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти.
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