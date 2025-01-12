Чемпионат Израиля. Ацили забил в дебютном матче. "Бейтар" проиграл. Хет-трик Златановича

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Израиля. "Маккаби Бней Райна" разгромил "Бейтар" 4:1.

Бецтар (Иерусалим) - Маккаюи Бней Райна 1:4

Омер Ацили, проводивший первый матч за "Бейтар", на 6-й минуте реализовал пенальти.

Через минуту Саар Фадида сравнял счет.

На 35-й минуте "Бейтар" остался в меньшинстве. Удален бывший защитник "Монако" Жан Марселен.

Голы в ворота хозяев забили Самбинья, Фадида и Саед Абу Фархи.

Маккаби (Нетания) - Бней Сахнин 4:0

Команда Йоси Абукасиса одержала четвертую победу подряд и поднялась на седьмое место.

Три гола забил Игор Златанович, один - Мохамед Джетей.

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Иерусалим) 2:0

Оба мяча забил Анас Махамид, в 2018 году выступавший за столичный "Апоэль".

Ирони (Тверия) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2

"Ирони" не проиграл в третьей игре подряд.

На 52-й минуте "Маккаби" вел в счете 2:0.