Чемпионат Израиля. Ацили забил в дебютном матче. "Бейтар" проиграл. Хет-трик Златановича
Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Израиля. "Маккаби Бней Райна" разгромил "Бейтар" 4:1.
Бецтар (Иерусалим) - Маккаюи Бней Райна 1:4
Омер Ацили, проводивший первый матч за "Бейтар", на 6-й минуте реализовал пенальти.
Через минуту Саар Фадида сравнял счет.
На 35-й минуте "Бейтар" остался в меньшинстве. Удален бывший защитник "Монако" Жан Марселен.
Голы в ворота хозяев забили Самбинья, Фадида и Саед Абу Фархи.
Маккаби (Нетания) - Бней Сахнин 4:0
Команда Йоси Абукасиса одержала четвертую победу подряд и поднялась на седьмое место.
Три гола забил Игор Златанович, один - Мохамед Джетей.
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Иерусалим) 2:0
Оба мяча забил Анас Махамид, в 2018 году выступавший за столичный "Апоэль".
Ирони (Тверия) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2
"Ирони" не проиграл в третьей игре подряд.
На 52-й минуте "Маккаби" вел в счете 2:0.