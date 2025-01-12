x
12 января 2025
|
последняя новость: 06:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2025
|
12 января 2025
|
последняя новость: 06:25
12 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля. Ацили забил в дебютном матче. "Бейтар" проиграл. Хет-трик Златановича

Футбол
время публикации: 12 января 2025 г., 05:47 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 05:54
Чемпионат Израиля. Ацили забил в дебютном матче. "Бейтар" проиграл. Хет-трик Златановича
AP Photo/Antonio Calanni

Состоялись матчи восемнадцатого тура чемпионата Израиля. "Маккаби Бней Райна" разгромил "Бейтар" 4:1.

Бецтар (Иерусалим) - Маккаюи Бней Райна 1:4

Омер Ацили, проводивший первый матч за "Бейтар", на 6-й минуте реализовал пенальти.

Через минуту Саар Фадида сравнял счет.

На 35-й минуте "Бейтар" остался в меньшинстве. Удален бывший защитник "Монако" Жан Марселен.

Голы в ворота хозяев забили Самбинья, Фадида и Саед Абу Фархи.

Маккаби (Нетания) - Бней Сахнин 4:0

Команда Йоси Абукасиса одержала четвертую победу подряд и поднялась на седьмое место.

Три гола забил Игор Златанович, один - Мохамед Джетей.

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Иерусалим) 2:0

Оба мяча забил Анас Махамид, в 2018 году выступавший за столичный "Апоэль".

Ирони (Тверия) - Маккаби (Тель-Авив) 2:2

"Ирони" не проиграл в третьей игре подряд.

На 52-й минуте "Маккаби" вел в счете 2:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2025

Незабитый пенальти. Три гола за 5 минут. Хайфский "Маккаби" разгромил "Ирони" (Кирьят-Шмона)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2025

Дэвид Мойес назначен главным тренером "Эвертона"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2025

Чемпионат Испании. "Сельта" владела преимуществом и проиграла в Мадриде
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2025

Чемпионат Италии. "Лацио" не смог обыграть аутсайдера