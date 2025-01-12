Кубок Англии. Манор Соломон сделал голевую передачу
время публикации: 12 января 2025 г., 06:14 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 06:19
В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лидс" обыграл "Хэроугейт Таун" 1:0.
"Лидс" - лидер Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола). "Хэрроугэйт" - один из аутсайдеров Лиги два (четвертый дивизион).
Победный гол на 53-й минуте забил бывший форвард молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Ларджи Рамазани.
Израильский полузащитник "Лидса" Манор Соломон сделал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2025