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Кубок Англии. Манор Соломон сделал голевую передачу

Футбол
время публикации: 12 января 2025 г., 06:14 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 06:19
Кубок Англии. Манор Соломон сделал голевую передачу
AP Photo/Andreea Alexandru

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лидс" обыграл "Хэроугейт Таун" 1:0.

"Лидс" - лидер Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола). "Хэрроугэйт" - один из аутсайдеров Лиги два (четвертый дивизион).

Победный гол на 53-й минуте забил бывший форвард молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Ларджи Рамазани.

Израильский полузащитник "Лидса" Манор Соломон сделал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

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