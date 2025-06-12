x
12 июня 2025
|
последняя новость: 13:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июня 2025
|
12 июня 2025
|
последняя новость: 13:50
12 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Женский рейтинг ФИФА. Лидируют американки. Сборная Израиля на 69-м месте

Футбол
Рейтинги
время публикации: 12 июня 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 13:45
Женский рейтинг ФИФА. Лидируют американки. Сборная Израиля на 69-м месте
AP Photo/Israel Leal

ФИФА опубликовала рейтинг женских сборных мира по состоянию на 12 июня. Возглавляет рейтинг сборная США.

В первую тройку входят сборные Испании и Германии.

Сборная Бразилии поднялась с 8-го места на 4-е.

В первую десятку входят команды Англии, Швеции, Японии, Канады, Южной Кореи и Швеции.

Сборная Украины опустилась с 34-го места на 35-е.

Сборная Израиля поднялась с 70-го места на 69-е.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025

Фавориты клубного чемпионата мира. Версии Opta и букмекеров
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025

Умер бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Молдовы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025

Сборные, завоевавшие право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025

Грузины победили сборную Польши. Результаты молодежного чемпионата Европы