Женский рейтинг ФИФА. Лидируют американки. Сборная Израиля на 69-м месте
время публикации: 12 июня 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 13:45
ФИФА опубликовала рейтинг женских сборных мира по состоянию на 12 июня. Возглавляет рейтинг сборная США.
В первую тройку входят сборные Испании и Германии.
Сборная Бразилии поднялась с 8-го места на 4-е.
В первую десятку входят команды Англии, Швеции, Японии, Канады, Южной Кореи и Швеции.
Сборная Украины опустилась с 34-го места на 35-е.
Сборная Израиля поднялась с 70-го места на 69-е.
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