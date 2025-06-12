Кевин де Брейне перешел в "Наполи"

Один из лучших полузащитников мирового футбола Кевин де Брейне стал игроком "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Он перешел на правах свободного агента.

В заявлении клуба подробности перехода не приводятся.

Итальянские СМИ ранее сообщали, что с бельгийцем подпишут двухлетний контракт с возможностью продления.

В 2015-25 годах Кевин де Брейне играл за "Манчестер Сити".