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Спорт

Кевин де Брейне перешел в "Наполи"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 12 июня 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 18:39
Кевин де Брейне перешел в "Наполи"
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Один из лучших полузащитников мирового футбола Кевин де Брейне стал игроком "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Он перешел на правах свободного агента.

В заявлении клуба подробности перехода не приводятся.

Итальянские СМИ ранее сообщали, что с бельгийцем подпишут двухлетний контракт с возможностью продления.

В 2015-25 годах Кевин де Брейне играл за "Манчестер Сити".

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