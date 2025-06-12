Кевин де Брейне перешел в "Наполи"
время публикации: 12 июня 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 18:39
Один из лучших полузащитников мирового футбола Кевин де Брейне стал игроком "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.
Он перешел на правах свободного агента.
В заявлении клуба подробности перехода не приводятся.
Итальянские СМИ ранее сообщали, что с бельгийцем подпишут двухлетний контракт с возможностью продления.
В 2015-25 годах Кевин де Брейне играл за "Манчестер Сити".
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