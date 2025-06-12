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Спорт

Фавориты клубного чемпионата мира. Версии Opta и букмекеров

Футбол
время публикации: 12 июня 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 11:50
Фавориты клубного чемпионат мира. Версии Opta и букмекеров
AP Photo/Mark Humphrey

14 июня в США начнется клубный чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 команды.

Матч открытия состоится в Майами. В нем сыграют "Интер Майами" и "Аль-Ахли".

Суперкомпьютер статистической компании Opta считает основным фаворитом турнира ПСЖ.

В пятерку фаворитов входят "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер" (Милан) и "Бавария".

У букмекеров основным фаворитом считается мадридский "Реал".

В тройку фаворитов входят ПСЖ и "Манчестер сити".

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