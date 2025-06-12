Фавориты клубного чемпионата мира. Версии Opta и букмекеров

14 июня в США начнется клубный чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 команды.

Матч открытия состоится в Майами. В нем сыграют "Интер Майами" и "Аль-Ахли".

Суперкомпьютер статистической компании Opta считает основным фаворитом турнира ПСЖ.

В пятерку фаворитов входят "Манчестер Сити", "Бавария", "Интер" (Милан) и "Бавария".

У букмекеров основным фаворитом считается мадридский "Реал".

В тройку фаворитов входят ПСЖ и "Манчестер сити".