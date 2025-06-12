Сборные, завоевавшие право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года
время публикации: 12 июня 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 07:45
На данный момент известны 13 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года.
Сборные Мексики, США и Канады - представители стран организаторов.
В Азии право выступить в финальной части турнира завоевали сборные Австралии, Иордании, Узбекистана, Японии и Южной Кореи (команды Иордании и Узбекистана - дебютанты чемпионатов мира). Еще две сборные определятся в четвертой стадии азиатского отбора.
За два тура до финиша южноамериканского отборочного турнира в финальную часть вышли сборные Аргентины, Бразилии и Эквадора.
Океанию будет представлять сборная Новой Зеландии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 июня 2025