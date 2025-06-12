Сборные, завоевавшие право выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года

На данный момент известны 13 из 48 участников чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборные Мексики, США и Канады - представители стран организаторов.

В Азии право выступить в финальной части турнира завоевали сборные Австралии, Иордании, Узбекистана, Японии и Южной Кореи (команды Иордании и Узбекистана - дебютанты чемпионатов мира). Еще две сборные определятся в четвертой стадии азиатского отбора.

За два тура до финиша южноамериканского отборочного турнира в финальную часть вышли сборные Аргентины, Бразилии и Эквадора.

Океанию будет представлять сборная Новой Зеландии.