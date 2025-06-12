Грузины победили сборную Польши. Результаты молодежного чемпионата Европы

В Словакии начался молодежный чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 21 года). Грузины победили сборную Польши 2:1.

Италия - Румыния 1:0

На 26-й минуте победный гол забил Томмазо Бальданци (Рома).

Румыны могли отыграться на 45-й минуте. Но бывший форвард молодежного состава "Фиорентины" Луис Мунтяну (ЧФР, Клуж) не реализовал пенальти.

Польша - Грузия 1:2

На 55-й минуте после подачи углового Нодар Ломинадзе (Динамо, Тбилиси) открыл счет 0:1.

На 72-й минуте Якуб Калузински (Антальяспор) реализовал пенальти 1:1.

На 4-й минуте компенсированного времени Гиори Майсурадзе (Полесье, Житомир) оттеснил защитника и направил мяч во вратарскую. Василос Гордезиани (Сараево) забил победный гол.

Португалия - Франция 0:0