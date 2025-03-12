"Апоэль" не сумел выйти в полуфинал Еврокубка
время публикации: 12 марта 2025 г., 06:56 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 06:56
Первыми полуфиналистами Еврокубка стали "Гран Канария" и "Бахчешехир Коледжи".
Испанский клуб в четвертьфинале победил "Апоэль" (Иерусалим) 92:89.
"Апоэль" проиграл первую четверть 21:25, но выиграли первую половину матча 44:42.
Третью четверть "красные провалили. После 30 минут 70:58.
Результативный матч провели лидеры "Апоэля" Джаред Харпер (24 + 5 передач) и Хадин Каррингтон (20 + 5 подборов).
Лучший в составе победителей Калеб Хомсли (21 + 4 подбора + 3 передачи).
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