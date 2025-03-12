x
12 марта 2025
|
последняя новость: 08:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 марта 2025
|
12 марта 2025
|
последняя новость: 08:29
12 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ПСЖ, "Бавария" и "Интер" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 12 марта 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 07:10
ПСЖ, "Бавария" и "Интер" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
AP Photo/Dave Thompson

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли ПСЖ, "Барселона", "Бавария" и "Интер".

Ливерпуль (Англия) - ПСЖ (Франция) 0:1 (по пенальти 1:4) (первый матч 1:0)

Байер (Леверкузен, Германия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 0:2 (0:3)

Интер (Милан, Италия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 2:1 (2:0)

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2025

"Барселона" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2025

ПСЖ увеличивает отрыв. Результаты матчей чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2025

Салах повторил рекорд Премьер-лиги. Результаты матчей чемпионата Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 марта 2025

Матч "Барселоны" перенесен из-за смерти врача команды