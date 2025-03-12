ПСЖ, "Бавария" и "Интер" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
время публикации: 12 марта 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 07:10
В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли ПСЖ, "Барселона", "Бавария" и "Интер".
Ливерпуль (Англия) - ПСЖ (Франция) 0:1 (по пенальти 1:4) (первый матч 1:0)
Байер (Леверкузен, Германия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 0:2 (0:3)
Интер (Милан, Италия) - Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) 2:1 (2:0)
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