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НХЛ. Достижения Пастрнака и Люка Хьюза. Волевая победа "Бостона". 26 сэйвов Суэймана

Хоккей
НХЛ
время публикации: 12 марта 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 12:03
НХЛ. Достижения Пастрнака и Люка Хьюза. Волевая победа "Бостона". 26 сэйвов Суэймана
AP Photo/Adam Hunger

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" победил "Коламбус" 5:3.

Бостон Брюинз - Флорида Пантерз 3:2

Прервалась серия из 6 побед "Флориды". "Брюинз" одержал вторую победу подряд.

На 49-й минуте "пантеры" вели в счете 2:0. "Бостон" забил три шайбы за 7 минут 47 секунд. В четвертый раз в этом сезоне "мишки" побеждают, проигрывая после двух периодов не менее двух голов.

Давид Пастрнак (Бостон) забил гол и сделал голевую передачу. Он в восьмом сезоне набрал не менее 80 очков.

Еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэйман отразил 26 бросков.

Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блю Джекетс 5:3

"Джерси" впервые с конца января выиграл две игры подряд.

После первого периода хозяева вели в счете 3:0.

Еврейский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз забил гол и сделал результативную передачу. Он стал четвертым защитником в истории франшизы (Нью-Джерси Дэвилз/ Колорадо Рокиз/ Канзас-Сити Скаутс), который в возрасте моложе 21 года набрал 80 очков (16 + 64 в 141 игре в НХЛ).

3 (1 + 2) очка набрал шведский форвард "дьяволов" Йеспер Братт.

Две шайбы забросил Мэтью Оливье (Коламбус).

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