Умер легендарный баскетболист и совладелец "Милуоки Бакс"
время публикации: 12 марта 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 11:17
11 марта на 72-м году жизни умер известный баскетболист Джуниор Бриджмен, сообщают американские СМИ.
У него произошел сердечный приступ во время благотворительного мероприятия в Луисвилле.
Джуниор (Улиссес Ли) Бриджмен - был легендой "Милуоки Бакс" (10 сезонов в этом клубе, его номер выведен клубом из обращения) и совладельцем "Милуоки Бакс".
Баскетболист также выступал за "Лос-Анджелес Клипперс".
После окончания спортивной карьеры Джуниор Бриджмен стал одним из самых успешных бизнесменов среди бывших баскетболистов. Его состояние превышало 600 миллионов долларов.
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