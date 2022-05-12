Эран Заави забил гол. "Аякс" стал чемпионом
За тур до финиша "Аякс" в третий раз подряд (36-й в истории) стал чемпионом Нидерландов.
В матче 33-го тура команда из Амстердама разгромила "Херенвен" 5:0.
Второе место занял ПСВ (Эйндховен), победивший НЕК 3:2.
Победный гол забил израильский форвард Эран Заави.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
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