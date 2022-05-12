Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 07:17

"Ювентус" впервые за 10 лет остался без трофеев. Кубок Италии завоевал "Интер"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Ювентус" впервые за 10 лет остался без трофеев. Кубок Италии завоевал "Интер"

Обладателем Кубка Италии стал миланский "Интер", в дополнительное время победивший "Ювентус" 4:2.

"Ювентус" впервые за 10 лет остался без трофеев.

На 7-й минуте "сине-черные" подали угловой. Защитники мяч вынесли. Пошла "атака вторым темпом". Барелла пробил из-за пределов штрафной 0:1.

На 23-й минуте Ханданович дважды выручил миланцев после опасных ударов Дибалы и Влаховича. На 31-й минуте после подачи углового опасно пробил головой де Лигт. Вратарь выручил "Интер", отразив мяч, летевший под перекладину. Через минуту мог забить Дибала, но поcле его удара метров с 12 мяч пролетел рядом со штангой.


На 50-й минуте туринцы сравняли счет. Мяч после удара Влаховича попал в защитника. Алекс Сандру пробил. После рикошета мяч влетел в угол ворот 1:1. Через 2 минуты "Ювентус" вышел вперед. Быстрая контратака. Влахович вышел один на один 2:1.

Наверное, туринцы допустили ошибку, решив играть на удержание счета. На 80-й минуте Чалханоглу реализовал пенальти 2:2. На 99-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен еще один 11-метровый. Его реализовал Перишич 2:3. На 102-й минуте Перишич с линии штрафной нанес идеальный удар в дальнюю "девятку" 2:4.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
Умер легендарный форвард "Аякса"
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
По швейцарской системе. УЕФА реформирует еврокубки
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
Дубль Обамеянга. Араухо увезли в больницу. "Барселона" победила
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
Победный гол Мане. "Ливерпуль" догнал "Манчестер Сити"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:45 Легендарный велогонщик объявил о завершении карьеры
08:33 "Атлетико" победил в гостях и потеснил "Севилью"
07:59 Эран Заави забил гол. "Аякс" стал чемпионом
07:49 Де Брейне забил четыре гола. "Челси" разгромил "Лидс"
07:33 Нир Битон и Лиэль Абада стали чемпионами Шотландии
07:17 "Ювентус" впервые за 10 лет остался без трофеев. Кубок Италии завоевал "Интер"
18:18 Джиро д'Италия. Пятый этвап выиграл Арно Демар. Гонщик израильской команды финишировал третьим
18:07 Умер легендарный форвард "Аякса"
17:51 Тяжелая атлетика. Молодежный чемпионат мира. В медальном зачете победили турки, украинцы на третьем месте
17:32 Майк Тайсон не предстанет перед судом за избиение пассажира самолета
Загрузка...