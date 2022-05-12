"Ювентус" впервые за 10 лет остался без трофеев. Кубок Италии завоевал "Интер"

Обладателем Кубка Италии стал миланский "Интер", в дополнительное время победивший "Ювентус" 4:2.

"Ювентус" впервые за 10 лет остался без трофеев.

На 7-й минуте "сине-черные" подали угловой. Защитники мяч вынесли. Пошла "атака вторым темпом". Барелла пробил из-за пределов штрафной 0:1.

На 23-й минуте Ханданович дважды выручил миланцев после опасных ударов Дибалы и Влаховича. На 31-й минуте после подачи углового опасно пробил головой де Лигт. Вратарь выручил "Интер", отразив мяч, летевший под перекладину. Через минуту мог забить Дибала, но поcле его удара метров с 12 мяч пролетел рядом со штангой.

На 50-й минуте туринцы сравняли счет. Мяч после удара Влаховича попал в защитника. Алекс Сандру пробил. После рикошета мяч влетел в угол ворот 1:1. Через 2 минуты "Ювентус" вышел вперед. Быстрая контратака. Влахович вышел один на один 2:1.

Наверное, туринцы допустили ошибку, решив играть на удержание счета. На 80-й минуте Чалханоглу реализовал пенальти 2:2. На 99-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен еще один 11-метровый. Его реализовал Перишич 2:3. На 102-й минуте Перишич с линии штрафной нанес идеальный удар в дальнюю "девятку" 2:4.