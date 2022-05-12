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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 07:33

Нир Битон и Лиэль Абада стали чемпионами Шотландии

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Нир Битон и Лиэль Абада стали чемпионами Шотландии

"Селтик" за тур до окончания чемпионата в 52-й раз стал чемпионом Шотландии. Команда из Глазго сыграла вничью 1:1 с "Данди Юнайтед" и стала недосягаемой для "Глазго Рейнджерс".

Рекорд по количеству чемпионств Шотландии принадлежит "Глазго Рейнджерс" - 55.

Израильский нападающий Лиэль Абада вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. В 36 матчах в этом сезоне он забил 10 голов.

Нира Битона, который играет за "Селтик" с 2013 года, не было в заявке на матч. В этом сезоне он сыграл в 23 матчах, забил 1 гол.. Нир Битон в восьмой раз стал чемпионом Шотландии.


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