Де Брейне забил четыре гола. "Челси" разгромил "Лидс"
В чемпионате Англии были сыграны перенесенные матчи. "Челси" разгромил "Лидс" 3:0, "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 5:1.
Лидс - Челси (Лондон) 0:3
"Синие" закрепились на третьем месте, на 4 очка опережая "Арсенал".
"Лидс" находится в зоне вылета.
Лестер - Норвич 3:0
Два мяча забил Джейми Варди.
Уотфорд - Эвертон (Ливерпуль) 0:0
"Эвертон" потерял важные очки. За два тура до финиша отрыв от зоны вылета составляет 2 очка.
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5
Первых четыре гола в ворота хозяев забил Кевин де Брейне.
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