Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 08:59

Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ

В матче двадцать третьего тура Лиги Арабского залива "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров, разгромил "Аль-Джазиру" 5:0 и досрочно (за три тура до конца чемпионата) стал чемпионом ОАЭ.

Четыре первых мяча в ворота гостей забил тоголезец Коджо Лаба. Довершил разгром бывший форвард "Ботафого" Кайо Канедо.

"Аль Айн" в 14-й раз стал чемпионом ОАЭ.


Сергей Ребров в шестой раз выигрывает золотые медали в качестве тренера. Он был дважды чемпионом Украины ("Динамо" (Киев)), трижды - чемпионом Венгрии ("Ференцварош").

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
"Атлетико" победил в гостях и потеснил "Севилью"
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Эран Заави забил гол. "Аякс" стал чемпионом
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Де Брейне забил четыре гола. "Челси" разгромил "Лидс"
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 мая 2022
Нир Битон и Лиэль Абада стали чемпионами Шотландии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:16 Финал Лиги Европы будут судить словенцы, Лиги конференций - румыны
09:58 Официально. Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона НБА
09:47 Финал Лиги чемпионов будут судить французские арбитры
09:37 Молодежный чемпионат мира. Результаты израильских тяжелоатлетов
09:21 "Ференцварош" завоевал Кубок Венгрии
09:12 Адетокунбо сокрушил "Бостон". "Мемфис" разгромил "воинов"
08:59 Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ
08:45 Легендарный велогонщик объявил о завершении карьеры
08:33 "Атлетико" победил в гостях и потеснил "Севилью"
07:59 Эран Заави забил гол. "Аякс" стал чемпионом
Загрузка...