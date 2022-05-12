Команда Сергея Реброва разгромила "Аль-Джазиру" и досрочно стала чемпионом ОАЭ

В матче двадцать третьего тура Лиги Арабского залива "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров, разгромил "Аль-Джазиру" 5:0 и досрочно (за три тура до конца чемпионата) стал чемпионом ОАЭ.

Четыре первых мяча в ворота гостей забил тоголезец Коджо Лаба. Довершил разгром бывший форвард "Ботафого" Кайо Канедо.

"Аль Айн" в 14-й раз стал чемпионом ОАЭ.

Сергей Ребров в шестой раз выигрывает золотые медали в качестве тренера. Он был дважды чемпионом Украины ("Динамо" (Киев)), трижды - чемпионом Венгрии ("Ференцварош").