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NEWSru.co.il :: Спорт12 мая 2022 г., 09:12

Адетокунбо сокрушил "Бостон". "Мемфис" разгромил "воинов"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Адетокунбо сокрушил "Бостон". "Мемфис" разгромил "воинов"

Продолжаются матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Милуоки" вышел вперед в серии, победив в пятом матче "Бостон" 110:107.

Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 107:110 (счет в серии 2:3)

Яннис Адетокунбо набрал 40 очков и сделал 11 подборов.

"Милуоки" выиграл последнюю четверть со счетом 33:21.

Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уорриорз 134:95 (2:3)


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