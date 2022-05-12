Адетокунбо сокрушил "Бостон". "Мемфис" разгромил "воинов"
Продолжаются матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Милуоки" вышел вперед в серии, победив в пятом матче "Бостон" 110:107.
Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 107:110 (счет в серии 2:3)
Яннис Адетокунбо набрал 40 очков и сделал 11 подборов.
"Милуоки" выиграл последнюю четверть со счетом 33:21.
Мемфис Гризлиз - Голден Стэйт Уорриорз 134:95 (2:3)
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