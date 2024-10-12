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Лига наций. Хорваты победили шотландцев, сборная Косово - литовцев

время публикации: 12 октября 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 21:58
Лига наций. Хорваты победили шотландцев
AP Photo

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Хорваты одержали волевую победу над сборной Шотландии 2:1.

Хорватия - Шотландия 2:1 (Лига А, группа 1)

На 32-й минуте после грубой ошибки хорватских защитников Райан Кристи (Борнмут) с линии вратарской отправил мяч в сетку 0:1.

Через 4 минуты Игор Матанович метров с 15 нанес удар в дальний нижний угол 1:1.

На 70-й минуте иван Перишич навесил. Шутало пробил слету. Голкипер мяч парировал. Андрей Крамарич (Хоффенхайм) добил мяч в сетку 2:1.

Литва - Косово 1:2 (Лига С, группа 2)

Болгария - Люксембург 0:0(Лига С, группа 3)

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