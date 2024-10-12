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Сенсация отборочного турнира чемпионата мира. Перуанцы победили сборную Уругвая

время публикации: 12 октября 2024 г., 20:37 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 20:37
Сенсация отборочного турнира чемпионата мира. Перуанцы победили сборную Уругвая
AP Photo/Daniel Apuy

В матче девятого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года произошла громкая сенсация.

Перуанцы победили сборную Уругвая 1:0.

Сборная Перу одержала первую победу в 9 матчах отбора. В последних 13 играх перуанцы забили всего 3 гола. В пяти отборочных матчах чемпионата мира они не забивали.

Уругвайцы в случае успеха могли обойти колумбийцев и вплотную приблизиться к лидирующей сборной Аргентины.

Победный гол на 88-й минуте забил Мигель Араухо (Портленд Тимбер)_.

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