Сенсация отборочного турнира чемпионата мира. Перуанцы победили сборную Уругвая

В матче девятого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года произошла громкая сенсация.

Перуанцы победили сборную Уругвая 1:0.

Сборная Перу одержала первую победу в 9 матчах отбора. В последних 13 играх перуанцы забили всего 3 гола. В пяти отборочных матчах чемпионата мира они не забивали.

Уругвайцы в случае успеха могли обойти колумбийцев и вплотную приблизиться к лидирующей сборной Аргентины.

Победный гол на 88-й минуте забил Мигель Араухо (Портленд Тимбер)_.