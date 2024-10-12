x
12 октября 2024
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2024
|
12 октября 2024
|
последняя новость: 19:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига наций. Дубли Ундава, Стрельца и Хоры. Украинцы победили сборную Грузии

время публикации: 12 октября 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 12 октября 2024 г., 19:31
Лига наций. Дубли Ундава, Стрельца и Хоры. Украинцы победили сборную Грузии
AP Photo/Petr David Josek

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Немцы в гостях обыграли сборную Боснии и Герцеговина 2:1.Украинцы победили команду Грузии 1:0.

Босния и Герцеговина - Германия 1:2 (Лига А, группа 3)

Оба мяча в ворота боснийцев забил Дениз Ундав (Штутгарт).

Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига А, группа 3)

Чехия - Албания 2:0 (Лига В, группа 1)

Оба мяча забил Томаш Хоры (Славия, Прага).

Украина - Грузия 1:0 (Лига В, группа 1)

Победный гол на 35-й минуте забил Михайло Мудрык (Челси).

Эстония - Азербайджан 3:1 (Лига С, группа 1)

Словакия - Швеция 2:2 (Лига С, группа 1)

На 44-й минуте шведы вели в счете 2:0.

Два гола в ворота гостей забил Давид Стрелец (Слован, Братислава).

Исландия - Уэльс (Лига В, группа 4)

На 69-й минуте валлийцы вели в счете 2:0.

Турция - Черногория 1:0

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Лига наций. Австрийцы разгромили сборную Казахстана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Лига наций. Сенсационное поражение англичан. Греки посвятили победу погибшему товарищу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Лига наций. Итальянцы в меньшинстве упустили победу над сборной Бельгии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2024

Лига наций. Французы разгромили сборную Израиля