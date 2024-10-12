Лига наций. Дубли Ундава, Стрельца и Хоры. Украинцы победили сборную Грузии
Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Немцы в гостях обыграли сборную Боснии и Герцеговина 2:1.Украинцы победили команду Грузии 1:0.
Босния и Герцеговина - Германия 1:2 (Лига А, группа 3)
Оба мяча в ворота боснийцев забил Дениз Ундав (Штутгарт).
Венгрия - Нидерланды 1:1 (Лига А, группа 3)
Чехия - Албания 2:0 (Лига В, группа 1)
Оба мяча забил Томаш Хоры (Славия, Прага).
Украина - Грузия 1:0 (Лига В, группа 1)
Победный гол на 35-й минуте забил Михайло Мудрык (Челси).
Эстония - Азербайджан 3:1 (Лига С, группа 1)
Словакия - Швеция 2:2 (Лига С, группа 1)
На 44-й минуте шведы вели в счете 2:0.
Два гола в ворота гостей забил Давид Стрелец (Слован, Братислава).
Исландия - Уэльс (Лига В, группа 4)
На 69-й минуте валлийцы вели в счете 2:0.
Турция - Черногория 1:0