Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии
В Финляндии проходит зональный турнир Европа-Африка (группа 2В) Кубка Билли Джин Кинг. В нем участвуют сборные Литвы, Израиля, Люксембурга и Финляндии.
Во втором туре израильтянки победили сборную Финляндии 2:1.
Николь Хирин разгромила Стеллу Римандер 6:1, 6:0. Шавит Кимчи победила Элиб Хаависто 6:1, 7:6.
Мика Даган Фрухтман и Николь Надель проиграли Венле Ахти и Стелле Ремандер 6:3, 4:6, 1:6.
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