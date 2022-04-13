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NEWSru.co.il :: Спорт13 апреля 2022 г., 18:43

Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии

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Кубок Билли Джин Кинг. Израильтянки победили сборную Финляндии

В Финляндии проходит зональный турнир Европа-Африка (группа 2В) Кубка Билли Джин Кинг. В нем участвуют сборные Литвы, Израиля, Люксембурга и Финляндии.

Во втором туре израильтянки победили сборную Финляндии 2:1.

Николь Хирин разгромила Стеллу Римандер 6:1, 6:0. Шавит Кимчи победила Элиб Хаависто 6:1, 7:6.

Мика Даган Фрухтман и Николь Надель проиграли Венле Ахти и Стелле Ремандер 6:3, 4:6, 1:6.


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