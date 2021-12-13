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NEWSru.co.il :: Спорт13 декабря 2021 г., 15:18

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Зенит" - "Бетис", "Барселона" - "Наполи"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Зенит" - "Бетис", "Барселона" - "Наполи"

Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные - 24.

"Севилья" (Испания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Аталанта" (Бергамо, Италия) – "Олимпиакос" Пирей, (Греция)

"Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания)

"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия)


"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Бетис" (Севилья, Испания)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)

"Шериф" (Тирасполь, Молдавия) – "Брага" (Португалия)

"Порту" (Португалия) – "Лацио" (Рим, Италия)

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