Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Зенит" - "Бетис", "Барселона" - "Наполи"
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные - 24.
"Севилья" (Испания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Аталанта" (Бергамо, Италия) – "Олимпиакос" Пирей, (Греция)
"Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания)
"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия)
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – "Бетис" (Севилья, Испания)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)
"Шериф" (Тирасполь, Молдавия) – "Брага" (Португалия)
"Порту" (Португалия) – "Лацио" (Рим, Италия)
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