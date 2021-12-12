Криштиану Роналду забил. Рангник повторил "вечный рекорд". "Манчестер Юнайтед" победил
В матче шестнадцатого тура чемпионата Анлии "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Норвич" 1:0.
"Норвич" играл неплохо и имел возможности забить, но великолепно сыграл Давид де Хеа.
На 75-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 1:0.
Ральф Рангник начал работу в "Манчестер Юнайтед" с двух побед и повторил клубный рекорд, который в 1903 году установил Эрнест Мэнгналл.
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