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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 08:51

Криштиану Роналду забил. Рангник повторил "вечный рекорд". "Манчестер Юнайтед" победил

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Криштиану Роналду забил. Рангник повторил "вечный рекорд". "Манчестер Юнайтед" победил

В матче шестнадцатого тура чемпионата Анлии "Манчестер Юнайтед" в гостях победил "Норвич" 1:0.

"Норвич" играл неплохо и имел возможности забить, но великолепно сыграл Давид де Хеа.

На 75-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 1:0.

Ральф Рангник начал работу в "Манчестер Юнайтед" с двух побед и повторил клубный рекорд, который в 1903 году установил Эрнест Мэнгналл.

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