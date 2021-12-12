"Барселона" не смогла победить в Памплоне

В матче семнадцатого тура "Барселона" не смогла в гостях обыграть "Осасуну" 2:2. Каталонцы находятся на восьмом месте.

В первом тайме моментов почти не было. В первые 15 минут команды обменялись голами, которые комментатор назвал "голами из ниоткуда".

На 12-й минуте Гави сделал длинный пас за спины защитникам. 19-летний Нико Гонсалес выскочил из-за спин защитников и забил первый гол за основную команду "Барселоны" 0:1.

Хозяева отыгрались через 2 минуты. Хон Монкайола навесил со штрафного. Давид Гарсия головой отправил мяч в дальний нижний угол 1:1.

В начале второго тайма каталонцы забили второй мяч и отошли в оборону. Но выстоять не получилось.

На 49-й минуте хозяева едва не забили, но защитники мяч остановили и начали стремительную атаку. Дембеле обыграл двух защитников и навесил. Кто-то из хозяев неудачно прервал передачу. Получилась скидка на дальнюю штангу. 19-летний марокканец Абдессамад Элзалзули с линии вратарской вколотил мяч в "девятку" 1:2.

На 86-й минуте хозяева подали угловой. Защитники вынесли мяч. Вышедший на замену Луис Авила из полукруга перед штрафной нанес идеальный удар - точно в нижний угол 2:2.