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NEWSru.co.il :: Спорт13 декабря 2021 г., 16:29

Результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов. ПСЖ - "Реал", "Челси" - "Лилль"

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Результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов. ПСЖ - "Реал", "Челси" - "Лилль"

В Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты первой были отменены из-за ошибки.

Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды)

Вильярреал (Испания) - Ювентус (Турин, Италия)

Атлетико (Мадрид, Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

Зальцбург (Австрия) - Бавария (Мюнхен, Германия)


Интер (Милан, Италия) - Ливерпуль (Англия)

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Манчестер Сити (Англия)

Челси (Лондон, Англия) - Лилль (Франция)

ПСЖ (Франция) - Реал (Мадрид, Испания)

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