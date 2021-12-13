Результаты повторной жеребьевки Лиги чемпионов. ПСЖ - "Реал", "Челси" - "Лилль"
В Ньоне состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты первой были отменены из-за ошибки.
Бенфика (Лиссабон, Португалия) - Аякс (Амстердам, Нидерланды)
Вильярреал (Испания) - Ювентус (Турин, Италия)
Атлетико (Мадрид, Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
Зальцбург (Австрия) - Бавария (Мюнхен, Германия)
Интер (Милан, Италия) - Ливерпуль (Англия)
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Манчестер Сити (Англия)
Челси (Лондон, Англия) - Лилль (Франция)
ПСЖ (Франция) - Реал (Мадрид, Испания)
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