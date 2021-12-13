Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. "Маккаби" против ПСВ
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. Тель-авивский "Маккаби" сыграет с ПСВ. Первый матч пройдет в Эйндховене.
Марсель (Франция) - Карабах (Баку, Азербайджан)
Лестер (Англия) - Рандерс (Дания)
ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль)
Селтик (Глазго, Шотландия) - Бодо/ Глимт (Норвегия)
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Славия (Прага, Чехия)
Спарта (Прага, Чехия) - Партизан (Белград, Сербия)
Мидтьюланд (Дания) - ПАОК (Салоники, Греция)
Соперник венского "Рапида" будет определен позднее. Ситуация не ясна из-за отмены матча "Тоттенхем" - "Ренн". Игра была отменена после того, как восемь игроков лондонского клуба заболели коронавирусом.
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