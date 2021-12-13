Жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. "Маккаби" против ПСВ

Соперник венского "Рапида" будет определен позднее. Ситуация не ясна из-за отмены матча "Тоттенхем" - "Ренн". Игра была отменена после того, как восемь игроков лондонского клуба заболели коронавирусом.

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