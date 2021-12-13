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NEWSru.co.il :: Спорт13 декабря 2021 г., 15:31

Жеребьевка Лиги чемпионов будет повторена

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Жеребьевка Лиги чемпионов будет повторена

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Вскоре было объявлено, что жеребьевка будет проведена повторно.

Начало повторной жеребьевки в 16:00 по израильскому времени.

В официальном заявлении говорится, что повторная жеребьевка будет проведена из-за технических проблем, связанных с программным обеспечением поставщика услуг, ответственного за инструктаж официальных лиц, проводивших жеребьевку.

СМИ неофициально сообщают, что шары в корзинах были перепутаны.


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