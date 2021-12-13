Жеребьевка Лиги чемпионов будет повторена
Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Вскоре было объявлено, что жеребьевка будет проведена повторно.
Начало повторной жеребьевки в 16:00 по израильскому времени.
В официальном заявлении говорится, что повторная жеребьевка будет проведена из-за технических проблем, связанных с программным обеспечением поставщика услуг, ответственного за инструктаж официальных лиц, проводивших жеребьевку.
СМИ неофициально сообщают, что шары в корзинах были перепутаны.
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