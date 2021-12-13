Жеребьевка Лиги чемпионов будет повторена

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Вскоре было объявлено, что жеребьевка будет проведена повторно.

Начало повторной жеребьевки в 16:00 по израильскому времени.

В официальном заявлении говорится, что повторная жеребьевка будет проведена из-за технических проблем, связанных с программным обеспечением поставщика услуг, ответственного за инструктаж официальных лиц, проводивших жеребьевку.

СМИ неофициально сообщают, что шары в корзинах были перепутаны.