"Реал" проиграл "Жальгирису". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 13 декабря 2024 г., 05:50 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 05:50
Состоялись матчи пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" проиграл "Жальгирису" 83:92.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Монако (Франция) 69:99
Вторую половину мата гости выиграли 56:31.
Альба (Берлин, Германия) - Партизан (Белград, Сербия) 90:91
Баскония (Витория, Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 81:82
На последней минуте матча была ничья 81:81.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Монако (Франция) 98:93
Реал (Мадрид, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 83:92
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