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"Реал" проиграл "Жальгирису". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 13 декабря 2024 г., 05:50 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 05:50
"Реал" проиграл "Жальгирису". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Marta Lavandier

Состоялись матчи пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. Мадридский "Реал" проиграл "Жальгирису" 83:92.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Монако (Франция) 69:99

Вторую половину мата гости выиграли 56:31.

Альба (Берлин, Германия) - Партизан (Белград, Сербия) 90:91

Баскония (Витория, Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 81:82

На последней минуте матча была ничья 81:81.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Монако (Франция) 98:93

Реал (Мадрид, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 83:92

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