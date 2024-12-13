Лига Европы. "Маккаби" победил "Ригас". Баски разгромили киевлян
время публикации: 13 декабря 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 00:11
Завершился шестой тур основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" обыграл "Ригас" 2:1.
Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Лацио (Рим, Италия) 1:3
Буде/Глимт (Норвегия) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 2:1
Ворота норвежцев защищал голкипер сборной России (уроженец Израиля) Никита Хайкин.
Эльфсборг (Швеция) - Карабах (Азербайджан) 1:0
Порту (Португалия) - Мидтьюланд (Дания) 2:0
Лион (Франция) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 3:2
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Ригас (Латвия) 2:1
На 13-й минуте компенсированного времени латвийцы не реализовали пенальти.
Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 1:1
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - "Динамо" (Киев, Украина) 3:0
Славия (Прага, Чехия) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 1:2
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