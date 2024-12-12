"Атланта" и "Хьюстон" вышли в полуфинал Кубка НБА

Определились все полуфиналисты Кубка НБА. выбыли из борьбы "Нью-Йорк Никс" и "Голден Стэйт Уорриорз".

В полуфиналах сыграют:

"Милуоки Бакс" - "Атланта Хоукс"

"Оклахома-Сити Тендер" - "Хьюстон Рокетс".

Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 100:108

Решающей стала третья четверть, которую "ястребы" выиграли 34:18.

Лидер гостей Тре Янг сделал "дабл-дабл" (22 + 11 передач). Он стал самым результативным разыгрывающим в "Мэдисон Сквер Гарден" с тех пор, как ввели трехочковые броски. Средняя результативность за матч 26.3 очка, сообщает статистический сервис StatMamba.

Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 91:90

В последние 2 минуты матча "воины" не сумели набрать ни одного очка.

Самый результативный игрок матча - турецкий центровой "ракет" Альперен Сенгун (26 + 11 подборов + 5 передач + 3 перехвата).