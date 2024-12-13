Соперники сборной Израиля. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу

В Цюрихе состоялась жеребьевка квалификационного европейского турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Матчи группового этапа квалификации пройдут с марта по ноябрь 2025 года.

Группа А

Победитель матча Италия - Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа В

Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Группа С

Проигравший в матче Дания - Португалия, Греция, Шотландия, Беларусь

Группа D

Победитель матча Хорватия - Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа Е

Победитель матча Нидерланды - Испания, Турция, Грузия, Болгария

Группа F

Победитель матча Дания - Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа G

Проигравший в матче Нидерланды - Испания, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа Н

Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино

Группа I

Проигравший в матче Италия - Германия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова

Группа J

Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Группа К

Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа L

Проигравший в матче Хорватия - Франция, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар