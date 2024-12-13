Соперники сборной Израиля. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу
В Цюрихе состоялась жеребьевка квалификационного европейского турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Матчи группового этапа квалификации пройдут с марта по ноябрь 2025 года.
Группа А
Победитель матча Италия - Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
Группа В
Швейцария, Швеция, Словения, Косово
Группа С
Проигравший в матче Дания - Португалия, Греция, Шотландия, Беларусь
Группа D
Победитель матча Хорватия - Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
Группа Е
Победитель матча Нидерланды - Испания, Турция, Грузия, Болгария
Группа F
Победитель матча Дания - Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения
Группа G
Проигравший в матче Нидерланды - Испания, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
Группа Н
Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино
Группа I
Проигравший в матче Италия - Германия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
Группа J
Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
Группа К
Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
Группа L
Проигравший в матче Хорватия - Франция, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар