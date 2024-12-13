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Спорт

Победители чемпионата Израиля по фигурному катанию

Фигурное катание
время публикации: 13 декабря 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 12:41
Чемпионкой Израиля стала Мария Сенюк
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Холоне завершился чемпионат Израиля по фигурному катанию. Чемпионом стал Лев Винокур (246.84 балла).

Чемпионкой Израиля стала Мария Сенюк.

В соревнованиях танцевальных пар победили Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков.

Во время показательных выступлений спортсмены продемонстрировали композицию, посвященную возвращению заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС.

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