Победители чемпионата Израиля по фигурному катанию
время публикации: 13 декабря 2024 г., 12:35 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 12:41
В Холоне завершился чемпионат Израиля по фигурному катанию. Чемпионом стал Лев Винокур (246.84 балла).
Чемпионкой Израиля стала Мария Сенюк.
В соревнованиях танцевальных пар победили Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков.
Во время показательных выступлений спортсмены продемонстрировали композицию, посвященную возвращению заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС.
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