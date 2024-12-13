Гол Омри Гандельмана. Результаты матчей Лиги конференций
время публикации: 13 декабря 2024 г., 06:14 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 06:14
Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги конференций."Гент" разгромил ТПС (Бачка Тополя) 3:0.
Санкт-Галлен (Швейцария) - Витория (Гимараэнш, Португалия) 1:4
Млада (Болеслав, Чехия) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:0
Гент (Бельгия) - Бачка Тополя (Сербия) 3:0
Все голы были забиты в первые 20 минут матча.
Второй гол в ворота сербов забил израильский полузащитник Омри Гандельман. В 9 матчах еврокубков в этом сезоне он забил 6 голов.
Омония (Никосия, Кипр) - Рапид ((Вена, Австрия) 3:1
Пафос (Кипр) - Целье (Словения) 2:0
Шемрок Роверс (Ирландия) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 3:0
Два гола забил бывший форвард молодежной команды "Селтика" Джонни Кенни.
Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Панатинаикос (Афины, Греция) 0:2
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