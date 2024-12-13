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Гол Омри Гандельмана. Результаты матчей Лиги конференций

Футбол
время публикации: 13 декабря 2024 г., 06:14 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 06:14
Гол Омри Гандельмана. Результаты матчей Лиги конференций
AP Photo/Denes Erdos

Состоялись матчи пятого тура основного этапа Лиги конференций."Гент" разгромил ТПС (Бачка Тополя) 3:0.

Санкт-Галлен (Швейцария) - Витория (Гимараэнш, Португалия) 1:4

Млада (Болеслав, Чехия) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 1:0

Гент (Бельгия) - Бачка Тополя (Сербия) 3:0

Все голы были забиты в первые 20 минут матча.

Второй гол в ворота сербов забил израильский полузащитник Омри Гандельман. В 9 матчах еврокубков в этом сезоне он забил 6 голов.

Омония (Никосия, Кипр) - Рапид ((Вена, Австрия) 3:1

Пафос (Кипр) - Целье (Словения) 2:0

Шемрок Роверс (Ирландия) - Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина) 3:0

Два гола забил бывший форвард молодежной команды "Селтика" Джонни Кенни.

Зэ Нью Сэйнтс (Уэльс) - Панатинаикос (Афины, Греция) 0:2

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