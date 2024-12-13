Лига Европы. Рои Мишпати отразил пенальти. "Маккаби" победил

В матче шестого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил "Ригас" 2:1.

"Желтые" одержали вторую победу подряд в еврокубковых матчах.

Домашний матч "Маккаби" проводил в Белграде на стадионе "Партизана".

На 16-й минуте после навеса со штрафного Идан Нахмиас открыл счет 1:0. Он головой направил мяч в дальний угол ворот.

На 25-й минуте Дор Перец вышел один на один, но не сумел переиграть вратаря Фабриса Ондоа (камерунец был голкипером молодежных команд "Барселоны" и "Севильи").

На 52-й минуте игроки "Маккаби" потеряли мяч в центре поля. Быструю атаку завершил Робертс Савалниекс ударом в дальний нижний угол 1:1.

На 68-й минуте после навеса со штрафного Неманья Стоич (26 августа перешел из "Црвены Звезды") головой отправил мяч в сетку 2:1. Оба гола футболисты "Маккаби" забили после навесов со штрафных Уэсли Патати.

На 88-й минуте Дарко Лемажич (уроженец Белграда, бывший нападающий "Гента") нанес опасный удар головой. Вратарь выручил "Маккаби".

На 13-й минуте компенсированного времени гости не реализовали пенальти. После удара бывшего полузащитника "Метца" Яниса Икауниекса Рои Мишпати мяч поймал.