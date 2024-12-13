Достижение тренера "Майами". "Дабл-дабл" "30 + 20" Сабониса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Детройт" 123:99.

Бостон Селтикс - Детройт Пистонс 123:99

"Бостон" одержал 20-ю победу в 25 матчах и занимает второе место в Восточной конференции.

Разыгрывающий "кельтов" Пэйтон Притчард стал самым результативным игроком матча и сделал "дабл-дабл" (27 + 4 подбора + 10 передач).

Майами Хит - Торонто Рэпторз 114:104

"Майами" одержал четвертую победу подряд.

Главный тренер "Майами" Эрик Споэльстра одержал 763-ю победу и поднялся на 18-е место в списке тренеров НБА с наибольшим количеством побед. Он обошел Нэйта Макмиллана. До Джина Шу 21 победа. Рекордсмен по этому показателю Грегг Попович - 1400 побед.

Нью-Орлеан Пеликанз - Сакраменто Кингз 109:111

"Короли" обыграли "Нью-Орлеан" впервые с апреля 2023 года.

Домантас Сабонис (Кингз) набрал 32 очка и сделал 20 подборов.