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Спорт

НХЛ. Достижения Сидни Кросби

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 13 декабря 2024 г., 11:48 | последнее обновление: 13 декабря 2024 г., 11:48
НХЛ. Достижения Сидни Кросби
AP Photo/Matt Freed

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург Пингвинз" в гостях разгромил "Монреаль Канадиенз" 9:2.

Лидер "пингвинов" Сидни Кросби сделал три результативные передачи и догнал Стива Айзермана по количеству игр, в которых набрал больше одного очка - 477. Сидни и Стив занимают седьмое место по количеству таких игр, сообщает официальный сайт НХЛ.

Сидни Кросби обошел Горди Хоу по количеству результативных передач в играх за одну команду (1025 в матчах за "Питтсбург). У Горди - 1023 передачи в матчах за "Детройт".

Сидни Кросби поднялся в этом списке на пятое место. До одноклубника Марио Лемье, занимающего четвертое место - 8 голевых передач.

Рекордсмен - Рей Бурк, сделавший 1111 голевых передач в играх за "Бостон".

Уэйн Гретцки на втором месте (1086 результативных передач в играх за "Эдмонтон").

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