300-й гол Зибанежада. Победный гол Фокса. Хет-трик Батерсона. Результаты матчей НХЛ
время публикации: 12 декабря 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 09:21
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Оттава" разгромила "Анахайм" 5:1.
Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3
Счет открыл форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад. Это его 300-й гол в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс забил победный гол и дважды ассистировал партнерам.
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 18 минут. Показатель +1.
Оттава Сенаторз - Анахайм Дакс 5:1
4 (3 +1) очка набрал Дрейк Батерсон.
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