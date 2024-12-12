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300-й гол Зибанежада. Победный гол Фокса. Хет-трик Батерсона. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 12 декабря 2024 г., 09:21 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 09:21
300-й гол Зибанежада. Победный гол Фокса. Хет-трик Батерсона. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Оттава" разгромила "Анахайм" 5:1.

Баффало Сейбрз - Нью-Йорк Рейнджерс 2:3

Счет открыл форвард "Рейнджерс" Мика Зибанежад. Это его 300-й гол в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс забил победный гол и дважды ассистировал партнерам.

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 18 минут. Показатель +1.

Оттава Сенаторз - Анахайм Дакс 5:1

4 (3 +1) очка набрал Дрейк Батерсон.

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