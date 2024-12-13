Выдающийся матч Никиты Кучерова и другие достижения игрового дня НХЛ

Эксперты статистической службы Sportsnet Stats выбрали самые значимые события игрового дня НХЛ.

Голкипер "Ванкувер Кэнакс" Кевин Ланкинен стал восьмым вратарем в истории клуба, совершившим три шутаута в первых 21 матче сезона. "Кэнакс" разгромили "Флориду" 4:0.

Брок Бесер стал 14-м игроком "Ванкувера", забившим гол в своей 500-й игре в НХЛ.

Никита Кучеров (Тампа) стал первым игроком гостевой команды, набравшим 6 очков в одном матче в Калгари, с декабря 1991 года. Тогда 6 очков набрал Эд Ольчик (Виннипег Джетс).

Никита забил 1 гол и сделал 5 голевых передач. "Тампа" разгромила "Калгари" 8:3.

Леон Драйзайтль набрал 4 очка в матче против "Миннесоты" (7:1). Это его 27-я игра, в которой он набрал не менее 4 очков. По количеству таких игр Леон сравнялся Марком Мессье. И занимает четвертое место в истории клуба. Лидер "Эдмонтон Ойлерз" по количеству игр "4+" Уэйн Гретцки (158).

"Монреаль Канадиенз" был разгромлен "Питтсбург Пингвинз" 2:9, впервые пропустив 9 шайб в домашнем матче с 28 октября 1998 года (тогда отличился "Бостон Брюинз").

"Филадельфия" разгромила "Детройт" 4:1. Скотт Лоутон стал первым игроком "летчиков", забившим 4 шайбы в одном матче с 15 октября 2002 года. Тогда покер сделал Джон Леклер. Покер Лоутона - первый покер в этом сезоне.