НХЛ. Победный гол Джека Хьюза. Покер Лоутона. Голы Уолмана и Хаймана. 6 очков Кучерова
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" разгромил "Монреаль" 9:2. "Нью-Джерси" победил "Лос-Анджелес" 3:1.
Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 1:2 (овертайм)
"Вашингтон" одержал десятую подряд победу на выезде.
Обе шайбы в ворота хозяев забросил Алексей Протас. Ему дважды ассистировал еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран.
Монреаль Канадиенз - Питтсбург Пингвинз 2:9
По 4 очка набрали Рикард Ракель (2 + 2) и Брайан Раст (3 + 1). Сидни Кросби сделал 3 результативных передачи.
Нью-Джерст Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз 3:1
Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз набрал 3 (1 + 2) очка. Он забил победный гол. Его брат Люк Хьюз отыграл 19 минут. Показатель -1.
Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз 4:1
Все голы в ворота гостей забросил Скотт Лоутон.
Торонто Мейпл Лифс - Анахайм Дакс 3:2
3 (2 + 1) очка набрал Макс Пачиоретти.
Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэк Хоукс 5:4
"Чикаго" занимает последнее место в Западной конференции.
На 52-й минуте счет был 5:1.
Даллас Старз - Нешвилл Прэдейчез 1:4
Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 3:4
Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 16 минут. Показатель -3.
Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман забил гол и сделал голевую передачу.
Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 2:3 (овертайм)
"Виннипег" вел в счете 1:0 и 2:1.
Победный гол в овертайме забил Иван Барбашев.
Миннесота Уайлд - Эдмонтон Ойлерз 1:7
Леон Драйзайтль набрал 4 (1 + 3) очка.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол.
Калгари Флэймз - Тампа-Бей Лайтнинг 3:8
6 (1 + 5) очков набрал Никита Кучеров.
Колорадо Эвеланш - Юта 1:4
3 (2 + 1) набрал 21-летний Дилан Гюнтер.
Сиэтл Кракен - Бостон Брюинз 5:1
Две шайбы забросил Оливер Бьоркстранд.
Ванкувер Кэнакс - Флорила Пантерз 4:0
По броскам 27:19 в пользу "пантер". Кевин Ланкинен совершил третий шутаут в сезоне.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал 2 результативные передачи.
Еврейский защитник "Ванкувера" Марк Фридман отыграл 14 минут 30 секунд. Показатель +1.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон сделал две результативные передачи.