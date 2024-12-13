НХЛ. Победный гол Джека Хьюза. Покер Лоутона. Голы Уолмана и Хаймана. 6 очков Кучерова

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" разгромил "Монреаль" 9:2. "Нью-Джерси" победил "Лос-Анджелес" 3:1.

Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 1:2 (овертайм)

"Вашингтон" одержал десятую подряд победу на выезде.

Обе шайбы в ворота хозяев забросил Алексей Протас. Ему дважды ассистировал еврейский защитник столичной команды Джейкоб Чикран.

Монреаль Канадиенз - Питтсбург Пингвинз 2:9

По 4 очка набрали Рикард Ракель (2 + 2) и Брайан Раст (3 + 1). Сидни Кросби сделал 3 результативных передачи.

Нью-Джерст Дэвилз - Лос-Анджелес Кингз 3:1

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз набрал 3 (1 + 2) очка. Он забил победный гол. Его брат Люк Хьюз отыграл 19 минут. Показатель -1.

Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз 4:1

Все голы в ворота гостей забросил Скотт Лоутон.

Торонто Мейпл Лифс - Анахайм Дакс 3:2

3 (2 + 1) очка набрал Макс Пачиоретти.

Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэк Хоукс 5:4

"Чикаго" занимает последнее место в Западной конференции.

На 52-й минуте счет был 5:1.

Даллас Старз - Нешвилл Прэдейчез 1:4

Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс 3:4

Еврейский нападающий "акул" Люк Кунин отыграл 16 минут. Показатель -3.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман забил гол и сделал голевую передачу.

Виннипег Джетс - Вегас Голден Найтс 2:3 (овертайм)

"Виннипег" вел в счете 1:0 и 2:1.

Победный гол в овертайме забил Иван Барбашев.

Миннесота Уайлд - Эдмонтон Ойлерз 1:7

Леон Драйзайтль набрал 4 (1 + 3) очка.

Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман забил гол.

Калгари Флэймз - Тампа-Бей Лайтнинг 3:8

6 (1 + 5) очков набрал Никита Кучеров.

Колорадо Эвеланш - Юта 1:4

3 (2 + 1) набрал 21-летний Дилан Гюнтер.

Сиэтл Кракен - Бостон Брюинз 5:1

Две шайбы забросил Оливер Бьоркстранд.

Ванкувер Кэнакс - Флорила Пантерз 4:0

По броскам 27:19 в пользу "пантер". Кевин Ланкинен совершил третий шутаут в сезоне.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал 2 результативные передачи.

Еврейский защитник "Ванкувера" Марк Фридман отыграл 14 минут 30 секунд. Показатель +1.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон сделал две результативные передачи.