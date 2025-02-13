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Умер известный суданский футболист Али Гагарин

Футбол
время публикации: 13 февраля 2025 г., 07:08 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 07:08
Умер известный суданский футболист Али Гагарин
AP Photo/Dave Thompson

12 февраля на 76-м году жизни в Каире умер известный суданский футболист Али Гагарин, сообщают египетские СМИ.

Нападающий выступал за клубы "Аль-Хиляль" (Омдурман), "Аль-Насср" (Саудовская Аравия), "Стад де Абиджан" (Кот д`Ивуар).

Али Гагарин - трехкратный чемпион Судана, обладатель Кубка короля 1976 года (Саудовская Аравия).

В составе сборной Судана он победитель Кубка африканских наций 1970 года.

Али Гагарин был вице-президентом клуба "Аль-Хиляль" (Омдурман) и генеральным директором Министерства иностранных дел Судана.

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